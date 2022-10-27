Генштаб: Существенного увеличения мобилизации нет

В Украине нет существенного увеличения мобилизации – она проводится и будет проводиться по плану. Об этом заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, мобилизация в Украине проходит планово. Каждый месяц призываются военнообязанные на доукомплектование или формирование новых военных структур в соответствии с обстановкой на фронте и решениями руководства страны.

"Существенного увеличения, активизации в проведении мобилизации нет. Мероприятия по мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", – подчеркнул он.

По данным разведки, Россия вводит в Херсон новое пушечное мясо из числа мобилизованных для подготовки к уличным боям.

Читайте также: Мобилизованные оккупанты в Украине выпрашивают еду у местных – Генштаб

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.