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Генштаб: Существенного увеличения мобилизации нет

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 13:43
Генштаб: Существенного увеличения мобилизации нет - Фото
Алексей Громов (скриншот видео)

В Украине нет существенного увеличения мобилизации – она проводится и будет проводиться по плану. Об этом заявил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, мобилизация в Украине проходит планово. Каждый месяц призываются военнообязанные на доукомплектование или формирование новых военных структур в соответствии с обстановкой на фронте и решениями руководства страны.

"Существенного увеличения, активизации в проведении мобилизации нет. Мероприятия по мобилизации проводятся по плану и будут проводиться по плану", – подчеркнул он.

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Марко Сировой
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ВСУ мобилизация генштаб Алексей Громов
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