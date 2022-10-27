Буданов: Бегство РФ ускорится, когда артиллерия ВСУ возьмет под контроль дамбу в Каховке

Российские оккупанты ускорят отход на южном направлении, когда украинская артиллерия возьмет под огневой контроль дамбу в Новой Каховке. Об этом в интервью CNN рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Россия выводит из Херсона и окрестностей коллаборантов и оккупантов, которых она называет "администрацией", рассказал Буданов. Но она вводит в Херсон новое пушечное мясо из числа мобилизованных для подготовки к уличным боям.

По его словам, РФ осознает всю сложность ситуации и не хочет быть полностью окруженной.

Отход российских войск ускорится, когда Украина возьмет под артиллерийский контроль дамбу в Новой Каховке, говорит Буданов.

"Поэтому все наши боевые подразделения продвигаются и к Херсону, и к Новой Каховке", – подытожил глава ГУР.

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Марко Сировой

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