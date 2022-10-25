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Мобилизованные оккупанты в Украине выпрашивают еду у местных – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 19:38
Мобилизованные оккупанты в Украине выпрашивают еду у местных – Генштаб - Фото
Сбитая крылатаря ракета (Фото - Оперативний ЗСУ)

Мобилизованные в России прибывают в Украину без достаточного снабжения и снаряжения и вынуждены выпрашивать еду у людей, оставшихся на временно оккупированных территориях. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Среди прочего Генштаб сообщает, что на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла группа российских военнослужащих, которые блуждают по улицам, выпрашивая у местного населения еду и возможность помыться. Этот контингент, как сообщается, прибыл для восполнения потерь действующих войск РФ.

Также продолжаются меры принудительной мобилизации в российскую армию на временно оккупированных территориях – в Хрустальном Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

По информации Генштаба, для пополнения российской ЧВК в Станицу Луганскую прибыла с территории России очередная партия завербованных заключенных, из-за чего местным спецслужбам запретили расследовать преступления, совершаемые наемниками.

Генштаб сообщает, что противник по-прежнему ставит задачу удержать временно захваченные территории и одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Беларусь продолжает поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, сохраняется угроза ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

В течение суток противник нанес три ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции ЗРК противника. 

Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

  • 25 октября Генеральный штаб сообщил в утренней сводке, что российские оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ мобилизация сводка генштаб
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