Командование ВСУ разъяснило, как быть, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку

В Вооруженных Силах Украины ответили на вопрос о том, что делать, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку. Соответствующий комментарий дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач для Military Media Center.

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Горбач рассказал, что могут происходить случаи, когда повестку вручают военнообязанному, у которого есть бронь или отсрочка.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", – сообщил он.

Военный разъяснил, что делать, если повестку уже вручили.

"Но если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", – заверил полковник Горбач.

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Наталія Медведєва

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