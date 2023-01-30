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Командование ВСУ разъяснило, как быть, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 16:24
Командование ВСУ разъяснило, как быть, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку - Фото
Роман Горбач (Фото: Military Media Center)

В Вооруженных Силах Украины ответили на вопрос о том, что делать, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку. Соответствующий комментарий дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач для Military Media Center.

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Горбач рассказал, что могут происходить случаи, когда повестку вручают военнообязанному, у которого есть бронь или отсрочка.

"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", – сообщил он.

Военный разъяснил, что делать, если повестку уже вручили.

"Но если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", – заверил полковник Горбач.

Читайте также: "Идет решающий этап войны". Командование ВСУ разъяснило все детали мобилизации в Украине

Наталія Медведєва
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война мобилизация повестка Роман Горбач
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