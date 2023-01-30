Командование ВСУ разъяснило, как быть, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку
В Вооруженных Силах Украины ответили на вопрос о том, что делать, если у человека есть бронь, а ему вручили повестку. Соответствующий комментарий дал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач для Military Media Center.
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Горбач рассказал, что могут происходить случаи, когда повестку вручают военнообязанному, у которого есть бронь или отсрочка.
"Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет", – сообщил он.
Военный разъяснил, что делать, если повестку уже вручили.
"Но если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", – заверил полковник Горбач.
- Недавно Горбач заявил, что мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом большой войны, никаких волн нет, а призыв идет по плану Генерального штаба.
- Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- В Генштабе также говорили, что мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей ВСУ.
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