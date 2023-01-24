"Идет решающий этап войны". Командование ВСУ разъяснило все детали мобилизации в Украине
В Вооруженных Силах Украины ответили на все вопросы, касающиеся процесса мобилизации в стране. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
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По его словам, мобилизация в Украине началась 24 февраля и продолжается постоянно, а никаких волн призыва нет. Он отметил, что в большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования (военкоматы) для уточнения военно-учетных данных.
Горбач заявил, что решение о мобилизации каждого гражданина принимается после вывода медицинской комиссии о годности к воинской службе.
Военный подчеркнул, что личный состав, который не проходил службу призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям – после этого военнослужащих направляют в воинские части на конкретные должности.
Сразу в боевые части могут направлять граждан, которых мобилизовали с опытом военной службы и небольшим перерывом в ее прохождении.
"Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, так и для восполнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям. Сегодняшний этап является решающим для нас и наших детей. Защитить наше государство от агрессора – обязанность каждого", – резюмировал он.
- Недавно Горбач заявил, что мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом большой войны, никаких волн нет, а призыв идет по плану Генерального штаба.
- Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что пока нет необходимости и в дополнительной волне мобилизации.
- В Генштабе также говорили, что мобилизация в Украине идет по плану и без сумбура для комплектования частей ВСУ.
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