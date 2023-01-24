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"Идет решающий этап войны". Командование ВСУ разъяснило все детали мобилизации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 19:11
Роман Горбач (Фото: скриншот с видео)

В Вооруженных Силах Украины ответили на все вопросы, касающиеся процесса мобилизации в стране. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. 

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По его словам, мобилизация в Украине началась 24 февраля и продолжается постоянно, а никаких волн призыва нет. Он отметил, что в большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования (военкоматы) для уточнения военно-учетных данных.

Горбач заявил, что решение о мобилизации каждого гражданина принимается после вывода медицинской комиссии о годности к воинской службе. 

Военный подчеркнул, что личный состав, который не проходил службу призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям – после этого военнослужащих направляют в воинские части на конкретные должности. 

Сразу в боевые части могут направлять граждан, которых мобилизовали с опытом военной службы и небольшим перерывом в ее прохождении. 

"Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, так и для восполнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям. Сегодняшний этап является решающим для нас и наших детей. Защитить наше государство от агрессора – обязанность каждого", – резюмировал он.

Читайте также: Россия разгоняет фейки о "тотальной мобилизации в Украине". В Минобороны отреагировали

Дмитро Гриниченко
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война мобилизация призыв Роман Горбач
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