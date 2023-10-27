Мобилизация. Данилов: Хотелось бы больше солдат и оружия, но исходим из того, что имеем

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что командование хотело бы призывать больше солдат, но "исходит из того, что есть". Об этом он сообщил в интервью журналу Фокус.

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По его словам, государство осознает, какое количество бойцов привлечено к обороне страны.

"Хотелось бы нам иметь больше? Да, хотелось бы. Хотелось бы нам иметь больше оружия? Да. Но мы исходим из того, что имеем", — сказал Данилов.

Возможно, чиновник имеет в виду, что в ряды Сил обороны могли бы призывать больше людей, но на них не хватает вооружений.

Он отметил, что мобилизация в Украине продолжается с начала большой войны.

"Мы готовились, документы были подготовлены, мобилизация продолжается, и ни дня не прекращалась. У нас есть плановая мобилизация, военные набирают тех, кто необходим", — резюмировал секретарь СНБО.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

23 августа президент Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

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