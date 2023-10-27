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Мобилизация. Данилов: Хотелось бы больше солдат и оружия, но исходим из того, что имеем

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 17:12
Мобилизация. Данилов: Хотелось бы больше солдат и оружия, но исходим из того, что имеем - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что командование хотело бы призывать больше солдат, но "исходит из того, что есть". Об этом он сообщил в интервью журналу Фокус.

По его словам, государство осознает, какое количество бойцов привлечено к обороне страны. 

"Хотелось бы нам иметь больше? Да, хотелось бы. Хотелось бы нам иметь больше оружия? Да. Но мы исходим из того, что имеем", — сказал Данилов.

Возможно, чиновник имеет в виду, что в ряды Сил обороны могли бы призывать больше людей, но на них не хватает вооружений. 

Он отметил, что мобилизация в Украине продолжается с начала большой войны. 

"Мы готовились, документы были подготовлены, мобилизация продолжается, и ни дня не прекращалась. У нас есть плановая мобилизация, военные набирают тех, кто необходим", — резюмировал секретарь СНБО.

  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.
  • 23 августа президент Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

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Дмитрий Гриниченко
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