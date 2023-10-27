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Мобілізація. Данілов: Хотілося б більше солдатів і зброї, але виходимо з того, що маємо

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 17:12
Мобілізація. Данілов: Хотілося б більше солдатів і зброї, але виходимо з того, що маємо - Фото
Олексій Данілов (Фото: скриншот із відео)

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що командування хотіло б призивати більше солдатів, але "виходить із того, що є". Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Фокус.

За його словами, держава усвідомлює, скільки бійців залучено до оборони країни.

"Хотілося б нам мати більше? Так, хотілося б. Хотілося б нам мати більше зброї? Так. Але ми виходимо з того, що маємо", — сказав Данілов.

Можливо, чиновник має на увазі, що до лав Сил оборони могли б залучати більше людей, але на них не вистачає озброєнь.

Він зазначив, що мобілізація в Україні продовжується з початку великої війни.

"Ми готувалися, документи були підготовлені, мобілізація триває, і жодного дня не припинялася. Ми маємо планову мобілізацію, військові набирають тих, хто необхідний", — резюмував секретар РНБО.

  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • 23 серпня президент Зеленський заявив, що військові звернулися до нього, щоб "дати можливість більше мобілізувати".

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Дмитро Гриниченко
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