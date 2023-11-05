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Зеленский снова отверг "тупик" на фронте. Подчеркнул, что ВСУ могут изменить стратегию

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 17:33
Зеленский снова отверг
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский снова заявил, что он не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного. Зеленский в интервью NBC сказал, что украинские силы могут изменить стратегию для более эффективного противостояния российской агрессии.

"Я не думаю, что это тупиковая ситуация", – сказал Зеленский. 

Украинский лидер напомнил, что 24 февраля 2022 года "мир давал нам три дня", а некоторые европейские страны, которые действительно верили в Украину, давали месяц.

Но, как заявил Зеленский, прошло почти два года, и сейчас инициатива в руках Украины, хотя многие в мире и "устали", в том числе от поддержки Украины, так как война идет "слишком долго".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Украина возможность изменить стратегию в войне, Зеленский ответил утвердительно.

"Наши военные разрабатывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по Российской Федерации", – сказал он.

Во время вчерашнего брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Зеленский тоже комментировал "тупик" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

Читайте также: У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Нужно решение Конгресса

Оксана Житнюк
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