Зеленский снова отверг "тупик" на фронте. Подчеркнул, что ВСУ могут изменить стратегию

Президент Владимир Зеленский снова заявил, что он не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и главнокомандующего ВСУ Валерия Залежного. Зеленский в интервью NBC сказал, что украинские силы могут изменить стратегию для более эффективного противостояния российской агрессии.

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"Я не думаю, что это тупиковая ситуация", – сказал Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что 24 февраля 2022 года "мир давал нам три дня", а некоторые европейские страны, которые действительно верили в Украину, давали месяц.

Но, как заявил Зеленский, прошло почти два года, и сейчас инициатива в руках Украины, хотя многие в мире и "устали", в том числе от поддержки Украины, так как война идет "слишком долго".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Украина возможность изменить стратегию в войне, Зеленский ответил утвердительно.

"Наши военные разрабатывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по Российской Федерации", – сказал он.

Во время вчерашнего брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Зеленский тоже комментировал "тупик" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

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