Зеленский: Давления от союзников о "заморозке" войны пока нет. Я не слышал таких сигналов

Президент еще раз подчеркнул, что Путин не закончит в Украине, а пойдет на ее соседей

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил, что западные союзники не давят на Украину по поводу "заморозки" конфликта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты <...> Есть разные голоса, и есть разные обсуждения в медиа, я их слышал, читал. Я думаю, что партнеры официально еще не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я их еще не слышал", – ответил глава государства.

Зеленский добавил, что российский диктатор Владимир Путин не готов останавливаться перед целью полной оккупации Украины, и неуверенность и нерешительность западных союзников о помощи Украине только придает ему уверенность.

"Российский президент не успокоится. После Украины, вы сами знаете, у кого следующие риски. <...> Литва, Латвия, Молдова, Эстония могут быть следующими, если мы не выдержим. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", – резюмировал Зеленский.

Залужный в ноябре заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны. По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.

4 ноября Зеленский прокомментировал слова Залужного о "тупике" на фронте: сказал, что "это не патовая ситуация" и "это не какая-то новость".

На следующий день Зеленский снова заявил, что не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой", несмотря на соответствующие оценки некоторых военных чиновников США и Залужного.

Читайте также: Союзники Украины не просят о переговорах с РФ, чтобы заморозить войну