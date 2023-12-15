Мільйони патронів та тисячі зарядів для РПГ: Литва передала ЗСУ нову партію військової допомоги

Збройні сили Литви відправили в Україну кілька мільйонів набоїв та кілька тисяч боєприпасів до РПГ

Фото - Міноборони Литви

Збройні сили Литви відправили в Україну кілька мільйонів набоїв та кілька тисяч боєприпасів до РПГ, а також близько тисячі розкладачок. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Міністерство повідомило, що Литва передала ЗСУ як військову допомогу мільйони набоїв і тисячі зарядів до ручних протитанкових гранатометів.

Як заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, країна продовжує підтримку України "відповідно до заявлених потреб" і "активно закликає союзників робити те саме".

У повідомленні наголошується, що Литва також навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації та виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

На 2024-2026 роки Литва планує довгостроковий пакет військової підтримки України ще на 200 млн євро.

28 червня 2023 року Литва купила для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.

10 листопада у Міноборони Литви підтвердили, що передали Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

22 листопада Україна отримала від Литви три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Читайте також: У Литві готують до повернення в Україну відремонтовані танки Leopard 2 – фото