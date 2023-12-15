Мільйони патронів та тисячі зарядів для РПГ: Литва передала ЗСУ нову партію військової допомоги
Збройні сили Литви відправили в Україну кілька мільйонів набоїв та кілька тисяч боєприпасів до РПГ, а також близько тисячі розкладачок. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
Міністерство повідомило, що Литва передала ЗСУ як військову допомогу мільйони набоїв і тисячі зарядів до ручних протитанкових гранатометів.
Як заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, країна продовжує підтримку України "відповідно до заявлених потреб" і "активно закликає союзників робити те саме".
У повідомленні наголошується, що Литва також навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації та виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.
На 2024-2026 роки Литва планує довгостроковий пакет військової підтримки України ще на 200 млн євро.
- 28 червня 2023 року Литва купила для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.
- 10 листопада у Міноборони Литви підтвердили, що передали Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
- 22 листопада Україна отримала від Литви три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.
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