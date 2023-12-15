Миллионы патронов и тысячи зарядов для РПГ: Литва передала ВСУ новую партию военной помощи

Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к РПГ

Фото - Минобороны Литвы

Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к РПГ, а также около тысячи раскладушек. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

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Министерство сообщило, что Литва передала ВСУ в качестве военной помощи миллионы патронов и тысячи зарядов к ручным противотанковым гранатометам.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, страна продолжает поддержку Украины "в соответствии с заявленными потребностями" и "активно призывает союзников делать то же самое".

В сообщении отмечается, что Литва также обучает украинских военных, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации и выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

На 2024-2026 годы Литва планирует долгосрочный пакет военной поддержки Украины еще на 200 млн евро.

28 июня 2023 года Литва купила для Украины две пусковые зенитно-ракетные установки NASAMS.

10 ноября в Минобороны Литвы подтвердили, что передали Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

22 ноября Украина получила от Литвы три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

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