"Позиція щодо незворотності членства". Стефанішина розповіла, чого чекати від саміту НАТО

Ольга Стефанішина (Фото: Facebook)

Британська газета The Telegraph писала, що союзники України нібито попросили президента Володимира Зеленського не вимагати від НАТО швидкого просування країни до членства. Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону розповіла, чого Київ насправді очікує від саміту Альянсу у Вашингтоні.

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"Є запевнення від союзників, зокрема, Сполучених Штатів і інших країн, які безпосередньо відіграють ключову роль у підготовці саміту, стосовно того, що в рішеннях саміту буде конкретна позиція щодо членства України в НАТО, щодо його незворотності й стосовно дорожньої карти такого членства", – заявила вона.

За словами Стефанішиної, окремо Київ наголошує на тому, що вашингтонський саміт НАТО має стати майданчиком для ухвалення рішень щодо посилення протиповітряної оборони України. Чиновниця додала, що з цього приводу відбуваються двосторонні консультації.

"Ми якраз тестуємо Альянс на предмет того, чи спроможний НАТО скоординувати ці зусилля, щоб закрити українське небо чи через двосторонні рішення, чи через більш комплексні рішення", – повідомила вона.

29 квітня 2024 року генсек НАТО Столтенберг прибув з візитом до Києва, де заявив, що місце України за правом в Альянсі, тому зараз тривають усі відповідні заходи для пришвидшення набуття країною членства у блоці.

9 травня він сказав, що Київ не просив західних союзників про введення військ в Україну, але Україна потребує більше військової допомоги від союзників.

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