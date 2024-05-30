"Позиция необратимости членства". Стефанишина рассказала, чего ждать от саммита НАТО

Ольга Стефанишина (Фото: Facebook)

Британская газета The Telegraph писала, что союзники Украины якобы попросили президента Владимира Зеленского не требовать от НАТО скорейшего продвижения страны к членству. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона рассказала, чего Киев действительно ожидает от саммита Альянса в Вашингтоне.

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"Есть заверения от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, непосредственно играющих ключевую роль в подготовке саммита, относительно того, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, его необратимости и дорожной карты такого членства", – заявила она.

По словам Стефанишиной, отдельно Киев отмечает то, что вашингтонский саммит НАТО должен стать площадкой для принятия решений по усилению противовоздушной обороны Украины. Чиновница добавила, что по этому поводу проходят двусторонние консультации.

"Мы как раз тестируем Альянс на предмет того, способен ли НАТО скоординировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо или через двусторонние решения, или через более комплексные решения", – сообщила она.

29 апреля 2024 года генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где заявил, что место Украины по праву в Альянсе, поэтому сейчас принимаются все соответствующие меры по ускорению обретения страной членства в блоке.

9 мая он сказал, что Киев не просил западных союзников о введении войск в Украину, но Украина нуждается в большей военной помощи от союзников.

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