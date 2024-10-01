В 2024-м Украина произведет 1,5 млн дронов – Шмыгаль

Иллюстративное фото: Нацгвардия

До конца года Украина произведет 1,5 млн беспилотников, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Он отметил, что правительство ежедневно работает с партнерами по увеличению поставок и усиливает развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, в феврале 2024-го, глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что в 2024 году Украина достигнет цели производства 1 млн дронов в год. Также он заявлял, что 90% беспилотников, которые сейчас страна использует на поле боя, ее производства.

Кроме этого, 1 октября Кабмин принял постановление, которое даст старт сертификации частных школ для обучения операторов дронов – уже есть критерии для лицензирования.