В 2024-м Украина произведет 1,5 млн дронов – Шмыгаль
До конца года Украина произведет 1,5 млн беспилотников, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
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Он отметил, что правительство ежедневно работает с партнерами по увеличению поставок и усиливает развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.
Ранее, в феврале 2024-го, глава Минцифры Михаил Федоров заявлял, что в 2024 году Украина достигнет цели производства 1 млн дронов в год. Также он заявлял, что 90% беспилотников, которые сейчас страна использует на поле боя, ее производства.
Кроме этого, 1 октября Кабмин принял постановление, которое даст старт сертификации частных школ для обучения операторов дронов – уже есть критерии для лицензирования.
- С 1 сентября вступили в силу ограничения Китая на экспорт гражданских дронов с целью использования в военных целях. О том, как запрет Китая может повлиять и на РФ, и на Украину, читайте в большом тексте LIGA.net.
- Среди прочего дронами украинского производства бьют по объектам на территории РФ. Однако несколько представителей разработчиков отечественных дронов сообщали LIGA.net, что значительное количество комплектующих для большинства украинских разработок закупают именно у Китая.
- 16 сентября президент Зеленский заявил, что Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее. Конкретики он тогда не привел.