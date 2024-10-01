Кабмин дал старт сертификации школ операторов дронов – критерии для получения лицензии

После успешной сдачи экзаменов операторы смогут занять соответствующие должности в военных подразделениях Сил обороны, заявил глава Минцифры

Иллюстративное фото: 35 отдельная бригада морской пехоты

Кабинет министров принял постановление, которое даст старт сертификации частных школ для обучения операторов дронов. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров.

"С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных учебных центров пилотов БпЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БпЛА", – написал он.

Такие учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов дронов – и те после успешной сдачи экзаменов смогут занять соответствующие должности в военных подразделениях Сил безопасности и обороны, добавил Федоров.

Министр привел следующие критерии для получения лицензии:

→ заведение должно проводить обучение по управлению или изготовлению беспилотников;

→ иметь 3+ дрона для тренировки и сертификации пилотов;

→ иметь учебные программы для подготовки операторов на этих БпЛА;

→ нанять три и более сертифицированных инструкторов для обучения;

По словам Федорова, постановление позволит работать только тем учреждениям, которые "дают реальные практические знания, которые помогут на фронте".

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил , что это экспериментальный проект, который будут реализовываться два года, а предложили его Минцифра и Министерство обороны.

10 сентября премьер Шмыгаль заявил, что Украина за восемь месяцев 2024 года вдвое увеличила производство оружия по сравнению с прошлым годом.

Также 1 октября Кабмин принял постановление, разрешающее военным частям мобилизовать без участия ТЦК резервистов и военнообязанных, желающих служить добровольно.