Кабмін дав старт сертифікації шкіл операторів дронів – з'явились критерії для отримання ліцензії

Після успішного складання іспитів оператори зможуть обійняти відповідні посади у військових підрозділах Сил безпеки та оборони, заявив очільник Мінцифри

Ілюстративне фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Кабінет міністрів ухвалив постанову, котра дасть старт сертифікації приватних шкіл для навчання операторів дронів. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров.

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"З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності відсутня. Уряд ухвалив постанову, яка дасть старт сертифікації приватних шкіл БпЛА", – написав він.

Такі навчальні заклади зможуть отримати сертифікат та офіційно навчати операторів дронів – і ті після успішного складання іспитів зможуть обійняти відповідні посади у військових підрозділах Сил безпеки та оборони, додав Федоров.

Міністр навів такі критерії для отримання ліцензії:

→ заклад повинен проводити навчання з керування чи виготовлення безпілотників;

→ мати 3+ дрони для тренування та сертифікації пілотів;

→ мати навчальні програми для підготовки операторів на цих БпЛА;

→ найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

За словами Федорова, постанова дозволить працювати лише тим закладам, які "дають реальні практичні знання, що допоможуть на фронті".

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що це експериментальний проєкт, який реалізовуватимуть два роки, а запропонували його Мінцифра та Міністерство оборони.

Також 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, що дозволяє військовим частинам мобілізувати без участі ТЦК резервістів та військовозобов'язаних, які хочуть служити добровільно.