Минобороны допустило к использованию в Силах обороны вездеход-амфибию – фото

Транспортное средство можно использовать для передвижения по местности со сложным рельефом

Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны вездеход-амфибию Argo Aurora. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Это многофункциональная машина, предназначенная для использования в экстремальных условиях. Транспортное средство можно использовать для передвижения по местности со сложным рельефом.

Машина позволяет уверенно двигаться по сыпучим грунтам, крутым склонам, густому подлеску. Вездеход также одолевает водные препятствия и заболоченные участки местности.

В Минобороны отметили, что мощности этой машины хватит, чтобы перевозить до 500 кг груза.

14 ноября стало известно, что Минобороны кодифицировало и допустило к применению в Силах обороны турель "Пернач" украинского производства.

15 ноября Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".