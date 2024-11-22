Міноборони допустило до використання у Силах оборони всюдихід-амфібію – фото

Транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом

Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони всюдихід-амфібію Argo Aurora. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах. Транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом.

Машина дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості.

В Міноборони зазначили, що потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до 500 кг вантажу.

14 листопада стало відомо, що Міноборони кодифікувало та допустило до застосування у Силах оборони турель "Пернач" українського виробництва.

15 листопада Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".