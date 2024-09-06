До ЗСУ допустили безпілотник, яким можна евакуювати поранених із поля бою – фото

Роботизований комплекс може перевозити вантаж вагою до півтора центнера – тобто пораненого бійця у повному бойовому споряджені, а також боєприпаси

FOXTAX (Фото: компанія-виробник)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC вітчизняного виробництва, зокрема, ним можна евакуювати поранених із поля бою. Про це повідомило оборонне відомство.

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Відомство надає такі характеристики цієї наземної роботизованої системи:

→ має низький силует (висота не перевищує 40 см) – це дозволяє непомітно проводити евакуацію, якщо є польова рослинність;

→ завдяки конструктивним рішенням може бути переведена з транспортного у робоче положення "за лічені хвилини";

→ може перевозити вантаж вагою до півтора центнера – тобто пораненого бійця у повному бойовому споряджені, а також боєприпаси;

→ керування здійснюється як дистанційно, так і за допомогою дротового пульта – останнє дозволяє медику, який супроводжує, контролювати та корегувати рух.

Також цей транспортер може додатково комплектуватися пристроями, що дозволяють відстежити його локацію та знайти платформу й вантаж у випадку, якщо буде втрачено зв'язок з евакуаційною групою, додало Міноборони.

Зараз для евакуації поранених захисників ЗСУ використовує різні засоби – вітчизняну й іноземну гусеничну та колісну бронетехніку, квадроцикли, мотоцикли з відповідними причепами, а часто евакуацію проводять за допомогою ручних нош, пояснило МО.

Однак універсальних засобів і способів евакуації поранених немає – і бойові медики обирають транспорт і спосіб відповідно до ситуації (бойової обстановки, рельєфу, рівня маскування, кількості поранених і важкості травм), додає відомство.

FOXTAX (Фото: компанія-виробник)

У лютому очільник Мінцифри Федоров повідомляв, що дистанція керування FOXTAC становить до 700 метрів, а запас ходу – до 10 км.

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