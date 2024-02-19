В Україні створили платформу для евакуації військових з дистанційним керуванням: фото
В рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 українські винахідники розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров.
За його словами, система повного приводу дає змогу транспортеру їздити як на колісному, так і на гусеничному ходу.
Федоров зазначив, що платформа розробки захищена від бруду та легко рухається важким бездоріжжям, дистанція керування складає до 700 метрів, а запас ходу – до 10 км.
"Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", – пояснив посадовець.
Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування, наразі триває процедура кодифікації, котра дозволить постачати платформу у війська, зазначив віцепрем'єр.
Він закликав тих, хто має власні розробки, долучатися до Brave1, аби підсилювати українських військових. Федоров зауважив, що державний кластер підтримує розробників на всіх етапах – від організації випробувань та подання заявки на грант, до допомоги з кодифікацією за стандартами НАТО.
"Розвиток технологій — наша ключова перевага в цій війні та спосіб зберегти життя захисників", – підсумував віцепрем'єр.
Ось фото FoxTac у розібраному та зібраному стані, на другому фото видно гусениці та пульт для керування:
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