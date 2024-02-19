В Україні створили платформу для евакуації військових з дистанційним керуванням: фото

FoxTac пройшов попередні випробування, проходить процес кодифікації, після якого розробку можна буде постачати у війська

Фото: Михайло Федоров

В рамках кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 українські винахідники розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Про це повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, система повного приводу дає змогу транспортеру їздити як на колісному, так і на гусеничному ходу.

Федоров зазначив, що платформа розробки захищена від бруду та легко рухається важким бездоріжжям, дистанція керування складає до 700 метрів, а запас ходу – до 10 км.

"Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого", – пояснив посадовець.

Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування, наразі триває процедура кодифікації, котра дозволить постачати платформу у війська, зазначив віцепрем'єр.

Він закликав тих, хто має власні розробки, долучатися до Brave1, аби підсилювати українських військових. Федоров зауважив, що державний кластер підтримує розробників на всіх етапах – від організації випробувань та подання заявки на грант, до допомоги з кодифікацією за стандартами НАТО.

"Розвиток технологій — наша ключова перевага в цій війні та спосіб зберегти життя захисників", – підсумував віцепрем'єр.

Ось фото FoxTac у розібраному та зібраному стані, на другому фото видно гусениці та пульт для керування:

Фото: Михайло Федоров

Фото: Михайло Федоров

У квітні 2023-го військові вперше показали український вогневий комплекс "ШаБля" на дистанційному управлінні: дивіться відео.

У вересні Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року стало відомо, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

Читайте також: Федоров розповів, як Україна налагодила виробництво дронів: Державу позбавили монополії