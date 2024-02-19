В Украине создали платформу для эвакуации военных с дистанционным управлением: фото
В рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 украинские изобретатели разработали транспортер FoxTac на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя. Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров.
По его словам, система полного привода позволяет транспортеру ездить как на колесном, так и на гусеничном ходу.
Федоров отметил, что платформа разработки защищена от грязи и легко двигается по тяжелому бездорожью, дистанция управления составляет до 700 метров, а запас хода – до 10 км.
"Конкретно этим роботом может управлять оператор в 700 метрах от того места, где лежит раненый. То есть оператор в безопасности, а это возможность и сохранить жизнь оператора, и спасти раненого", – пояснил чиновник.
Опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания, сейчас идет процедура кодификации, которая позволит поставлять платформу в войска, отметил вице-премьер.
Он призвал тех, кто имеет собственные разработки, присоединяться к Brave1, чтобы усиливать украинских военных. Федоров отметил, что государственный кластер поддерживает разработчиков на всех этапах – от организации испытаний и подачи заявки на грант до помощи с кодификацией по стандартам НАТО.
"Развитие технологий – наше ключевое преимущество в этой войне и способ сохранить жизнь защитников", – подытожил вице-премьер.
Вот фото FoxTac в разобранном и собранном состоянии, на втором фото видны гусеницы и пульт для управления:
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