"Азов" показав наземний безпілотник із кулеметом у себе на озброєнні – фото

"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", – зауважують у бригаді

Фото: Telegram "Азову"

12 бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії показала український наземний дрон із кулеметом "Лють 2.0", який перебуває у неї на озброєнні. Відповідні фото з'явилися у Telegram-каналі бригади.

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Бойова платформа "Лють 2.0" – це український роботизований безпілотник із кулеметним озброєнням, який має до 20 кілометрів запасу ходу, може автономно працювати три дні та має четвертий клас захисту, описує "Азов".

Бригада зазначає, що такий безпілотник виконує завдання з вогневої підтримки піхоти та розвідки поля бою на небезпечних ділянках.

"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", – зауважують у повідомленні.

"Азов" пропонує охочим долучитися до бригади як оператор безпілотних систем.

Фото: Telegram "Азову"

Фото: Telegram "Азову"

Фото: Telegram "Азову"

Фото: Telegram "Азову"

Фото: Telegram "Азову"

У січні бійці 5 ОШБр показали відео застосування на передовій безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2" – дрон розбив позиції окупантів.

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