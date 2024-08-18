"Азов" показал наземный беспилотник с пулеметом у себя на вооружении – фото

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", – отмечают в бригаде

Фото: Telegram "Азова"

12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии показала находящийся у нее на вооружении украинский наземный дрон с пулеметом "Лють 2.0". Соответствующие фото появились в Telegram-канале бригады.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Боевая платформа "Лють 2.0" – это украинский роботизированный беспилотник с пулеметным вооружением, который имеет до 20 километров запаса хода, может автономно работать три дня и имеет четвертый класс защиты, описывает "Азов".

Бригада отмечает, что такой беспилотник выполняет задачи по огневой поддержке пехоты и разведке поля боя на опасных участках.

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", – отмечают в сообщении.

"Азов" предлагает желающим присоединиться к бригаде в качестве оператора беспилотных систем.

Фото: Telegram "Азова"

Фото: Telegram "Азова"

Фото: Telegram "Азова"

Фото: Telegram "Азова"

Фото: Telegram "Азова"

В январе бойцы 5 ОШБр показали видео применения на передовой беспилотной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2" – дрон разбил позиции оккупантов.

Читайте также: 2024 год будет годом активного использования наземных дронов на фронте – Камышин