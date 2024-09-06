В ВСУ допустили беспилотник, которым можно эвакуировать раненых с поля боя – фото

Роботизированный комплекс может перевозить груз весом до полутора центнеров – то есть раненого бойца в полном боевом снаряжении, а также боеприпасы

FOXTAX (Фото: компания-производитель)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ беспилотный логистический эвакуационный транспортер FOXTAC отечественного производства, в частности, им можно эвакуировать раненых с поля боя. Об этом сообщило оборонное ведомство.

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Ведомство предоставляет следующие характеристики этой наземной роботизированной системы:

→ имеет низкий силуэт (высота не превышает 40 см) – это позволяет незаметно проводить эвакуацию, если есть полевая растительность;

→ благодаря конструктивным решениям может быть переведена из транспортного в рабочее положение "за считанные минуты";

→ может перевозить груз весом до полутора центнеров – то есть раненого бойца в полном боевом снаряжении, а также боеприпасы;

→ управление осуществляется как дистанционно, так и с помощью проводного пульта – последнее позволяет сопровождающему медику контролировать и корректировать движение.

Также этот транспортер может дополнительно комплектоваться устройствами, позволяющими отследить его локацию и найти платформу и груз в случае, если будет потеряна связь с эвакуационной группой, добавили в Минобороны.

Сейчас для эвакуации раненых защитников ВСУ использует разные средства – отечественную и иностранную гусеничную и колесную бронетехнику, квадроциклы, мотоциклы с соответствующими прицепами, а часто эвакуацию проводят с помощью ручных носилок, пояснило МО.

При этом универсальных средств и способов эвакуации раненых нет – и боевые медики выбирают транспорт и способ в соответствии с ситуацией (боевой обстановкой, рельефом, уровнем маскировки, количеством раненых и тяжестью травм), добавляет ведомство.

FOXTAX (Фото: компания-производитель)

В феврале глава Минцифры Федоров сообщал, что дистанция управления FOXTAC составляет до 700 метров, а запас хода – до 10 км.

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