Зеленський обговорив з Трампом нові санкції проти РФ, зброю та припинення війни
Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали нову телефонну розмову – ключовим питанням було припинення війни РФ проти України. Про це глава української держави повідомив у своїх соцмережах.
"Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", – написав Зеленський
Керівники України та США скоординували позиції своїх країн, а також обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів.
Президент Штатів "повністю поінформований" про російські удари по Києву та інших містах, зауважив Зеленський.
"Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", – додав керівник України.
Також президенти обговорили рішення Європи, які можуть допомогти захисту України.
"Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", – розповів Зеленський.
Окрім цього, додав він, говорили і про оборонну взаємодію між США та Україною – Київ уже підготував проєкт угоди щодо дронів і готовий її детально обговорити та укласти.
За словами президента України, це "одна з найсильніших угод може бути".
- Трамп заявив, що зниження цін на нафту змусить Росію припинити бойові дії проти України.
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