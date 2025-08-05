Зеленський обговорив з Трампом нові санкції проти РФ, зброю та припинення війни

Керівник Штатів "повністю поінформований" про російські удари по Києву та інших містах, зауважив Зеленський

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали нову телефонну розмову – ключовим питанням було припинення війни РФ проти України. Про це глава української держави повідомив у своїх соцмережах.

"Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", – написав Зеленський

Читайте також Війна не закінчиться 8 серпня: зашморг на шиї Путіна Трамп затягуватиме повільно

Керівники України та США скоординували позиції своїх країн, а також обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів.

Президент Штатів "повністю поінформований" про російські удари по Києву та інших містах, зауважив Зеленський.

"Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", – додав керівник України.

Також президенти обговорили рішення Європи, які можуть допомогти захисту України.

"Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", – розповів Зеленський.

Окрім цього, додав він, говорили і про оборонну взаємодію між США та Україною – Київ уже підготував проєкт угоди щодо дронів і готовий її детально обговорити та укласти.

За словами президента України, це "одна з найсильніших угод може бути".