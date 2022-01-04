Украинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фото

Разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало налет на объект условного противника вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает командование объединенных сил.

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Как сообщил офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко, "воины-разведчики вблизи оккупированного Крыма тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии".

Командование отмечает, что после выдвижения на рубеж и открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга.

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Такой метод позволяет одновременно вести прицельный огонь из разных положений и разведку позиций противника и местности.

СПРАВКА. Налет на объект условного противника – способ ведения разведки с целью внезапного нападения на объект для захвата документов и образцов вооружения.