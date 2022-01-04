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04.01.2022, 15:06

Украинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фото

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Украинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фото
Украинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фото
Украинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фотоУкраинские разведчики отработали налет на противника возле Крыма: фото

Разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало налет на объект условного противника вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает командование объединенных сил.

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Как сообщил офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко, "воины-разведчики вблизи оккупированного Крыма тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии".

Командование отмечает, что после выдвижения на рубеж и открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. 

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Такой метод позволяет одновременно вести прицельный огонь из разных положений и разведку позиций противника и местности.

СПРАВКА. Налет на объект условного противника – способ ведения разведки с целью внезапного нападения на объект для захвата документов и образцов вооружения.
  • 15 декабря 2021 года на фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле админграницы с временно оккупированным Крымом.
  • Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ. 
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Теги: ВСУ, Крым, разведка, налет
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