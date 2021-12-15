Отбивали прорыв врага. ВСУ проводят противотанковые учения у Крыма – фото

На фоне угрозы нового вторжения России украинские военные провели противотанковые учения возле админграницы с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает генштаб Вооруженных Сил в Facebook.

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В учениях участвовали противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения, которые служат у Крыма. По легенде, несколько подразделений общими силами должны были отбить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

По словам командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, за считанные минуты военные заняли позиции, развернули артустановки и начали устанавливать минные заграждения.

Он отметил, что эти навыки отработаны за восемь лет войны, поэтому задания исполнялись четко, уверенно и слаженно.

"Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать также эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника", – подытожил Наев.

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