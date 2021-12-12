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Резников: Стратегия "не провоцировать Россию" не работает и работать не будет

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 23:29
Резников: Стратегия
Алексей Резников (фото - пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что стратегия "не провоцировать Россию" не работает и работать не будет. Об этом сообщает Financial Times.

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Министр оборонного ведомства назвал ошибочными опасения западных союзников противостоять президенту РФ Владимиру Путину с позиции силы.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

По словам Резникова, "красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики салями" против Альянса.

"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – заявил министр.

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил. LIGA.net вела хронику этого события.
  • 10 декабря в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.
  • В Грузии это требование назвали неприемлемым. Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад игнорировать ультиматумы Путина.

Читайте также: Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины – Резников

Оксана Житнюк
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Алексей Резников нато агрессия рф война вторжение
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