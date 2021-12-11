Грузия считает неприемлемым требование РФ отменить решение НАТО о ее будущем членстве

МИД Грузии заявил, что считает неприемлемым требование России отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами Альянса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте грузинского ведомства.

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В МИД Грузии отметили, что решение бухарестского саммита НАТО является "чрезвычайно важным политическим решением", основанным на консенсусе и фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс. Также это решение основано на статье 10 Североатлантического договора, согласно которой любая европейская страна, разделяющая принципы договора, может стать членом НАТО.

"Членство в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии", – говорится в заявлении.

В министерстве также отметили, что в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение странами своих внешнеполитических приоритетов.

"Ввиду всего вышеизложенного, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита и противоречащее основополагающим принципам и нормам международного права, неприемлемо для Министерства иностранных дел", – сказано в заявлении.

В МИД Грузии подчеркнули, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются "действия России, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран и игнорировании основных принципов международного права".

10 декабря в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на отмене решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины, не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на возражения России.

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Вадим Ребрина

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