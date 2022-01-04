В Харькове впервые провели глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ: фото

Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для ВСУ. Об этом сообщил директор предприятия Герман Сметанин газете Урядовий кур'єр.
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"Это можно было сделать и раньше, однако нам не поступали такие заказы. Способны выпускать не менее четырех модернизированных машин в месяц", – заявил Сметанин.
Инженер отметил, что по сути Вооруженные силы получили передвижной командный пункт командира танкового подразделения – установлена камера для наблюдения из укрытия высотой до 2,5 метра.
Сметанин заявил, в модернизированном танке заменили старые советские передатчики на три современные радиостанции с дальностью действия до 500 км.
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Специалисты завода установили тепловизионный танковый прицел, приборы наблюдения дневного и ночного видения, аппаратуру спутниковой навигации.
Также установлена командирская башня с пулеметом, дополнительная бронированная защита магазина, электронный щит механика-водителя, дополнительная бронированная защита топливных баков и многое другое.