UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о возможной атаке России: Успокойтесь, не бегите за гречкой и спичками – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 20:33
Зеленский о возможной атаке России: Успокойтесь, не бегите за гречкой и спичками – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что опасность вторжения России сейчас не больше, чем на протяжении всех восьми лет войны РФ против Украины. Он призвал "сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

дополняется

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 