Зеленский о возможной атаке России: Успокойтесь, не бегите за гречкой и спичками – видео
19.01.2022, 20:33
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что опасность вторжения России сейчас не больше, чем на протяжении всех восьми лет войны РФ против Украины. Он призвал "сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии".
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