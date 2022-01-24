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Украинцы за союз Украины, Польши и Британии – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 16:54
Украинцы за союз Украины, Польши и Британии – опрос Рейтинга - Фото
Учения Sea Breeze 2021 (Фото: АрміяInform)

Большинство украинцев выступают за создание военно-политического союза с Польшей и Великобританией. Такие социологические данные опубликовала Группа Рейтинг.

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Украинцев спросили об их отношении к созданию военно-политического союза Лондон-Варшава-Киев:

→ 61% – поддерживают;
→ 21% – не поддерживают;
→ 12% – безразлично;
→ 6% – не определились.

Украинцы за союз Украины, Польши и Британии – опрос Рейтинга

Опрос проводился среди 2500 респондентов с 21 по 23 января 2022 года. В Группе Рейтинг LIGA.net сказали, что заказчика у опроса не было.

О работе над новыми трехсторонними связями с Украиной и Польшей несколько дней назад заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, а британский аналитический центр Council on Geostrategy опубликовал геополитическую карту возможной линии Лондон-Варшава-Киев:

Украинцы за союз Украины, Польши и Британии – опрос Рейтинга

Читайте также: США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину

Оксана Житнюк
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рейтинг опрос социология союз
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