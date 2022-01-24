Украинцы за союз Украины, Польши и Британии – опрос Рейтинга
Большинство украинцев выступают за создание военно-политического союза с Польшей и Великобританией. Такие социологические данные опубликовала Группа Рейтинг.
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Украинцев спросили об их отношении к созданию военно-политического союза Лондон-Варшава-Киев:
→ 61% – поддерживают;
→ 21% – не поддерживают;
→ 12% – безразлично;
→ 6% – не определились.
Опрос проводился среди 2500 респондентов с 21 по 23 января 2022 года. В Группе Рейтинг LIGA.net сказали, что заказчика у опроса не было.
О работе над новыми трехсторонними связями с Украиной и Польшей несколько дней назад заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, а британский аналитический центр Council on Geostrategy опубликовал геополитическую карту возможной линии Лондон-Варшава-Киев:
- В середине января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- Вслед за этим США заявили, что РФ все же ищет повод для нового вторжения в Украину и может начать его в любой момент. В России отрицают, что собираются снова напасть на Украину.
- 17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
- Лондон может увеличить поставки оружия Украине.
- Из-за угрозы нового вторжения России Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Киеве. Такое же решение приняла Австралия, член Британского содружества.
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