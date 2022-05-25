Глава МИД Литвы о призывах с Запада к переговорам: Украина сама скажет, когда конец войне

Украина должна сама решить, когда завершать войну против российских оккупантов на своих условиях, а не слушать призывы некоторых западных деятелей к перемирию и переговорам. Об этом заявил BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

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Ландсбергис комментировал звучащие "формулировки некоторых западных лидеров, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".

Он считает давлением на Киев призывы сложить оружие или прекратить наступление на оккупантов не на условиях Украины. По его словам, условия для окончания войны должны быть созданы в Украине.

"Они (украинцы. – Ред.) скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят. Это не должно исходить из западных столиц", – подытожил Ландсбергис.

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Марк Сировой

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