UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы о призывах с Запада к переговорам: Украина сама скажет, когда конец войне

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 07:56
Глава МИД Литвы о призывах с Запада к переговорам: Украина сама скажет, когда конец войне - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Украина должна сама решить, когда завершать войну против российских оккупантов на своих условиях, а не слушать призывы некоторых западных деятелей к перемирию и переговорам. Об этом заявил BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ландсбергис комментировал звучащие "формулировки некоторых западных лидеров, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".

Он считает давлением на Киев призывы сложить оружие или прекратить наступление на оккупантов не на условиях Украины. По его словам, условия для окончания войны должны быть созданы в Украине.  

"Они (украинцы. – Ред.) скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят. Это не должно исходить из западных столиц", – подытожил Ландсбергис.

Читайте также: Моравецкий о мирном плане Италии: Путин не остановится, как Гитлер не остановился

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры перемирие мид литвы Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 