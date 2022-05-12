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Джонсона спросили, смирятся ли с Путиным: Нет. Никакой нормализации. Его нужно остановить

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 13:59
Джонсона спросили, смирятся ли с Путиным: Нет. Никакой нормализации. Его нужно остановить - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Британский премьер Борис Джонсон не видит возможности для нормализации отношений цивилизованного мира с российским президентом Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил в интервью LBC Radio.

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Ведущий задал умозрительный вопрос о том, приняли бы Путина "назад" на мировой арене, если бы лидер оккупантов "раскаялся".

"Сейчас покаяние будет очень непростым для Владимира Путина... Полагаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы теперь можем нормализовать отношения с Путиным", – подчеркнул он.

Если снова начать договариваться с Кремлем, сказал Джонсон, мир рискует повторить 2014 год, когда Россия захватила Крым, а "мир в основном сказал, что это ужасно, что мы осуждаем это и не признаём".

"И мы ввели санкции, но в то же время мы как бы начали с ним разговаривать о будущем. И Путин в основном использовал это как способ крутить нож в Украине", – добавил Джонсон.

Он отметил, что если бы украинцы сейчас заключили сделку на переговорах с РФ, "есть риск, что Путин сделал бы точно то же самое [что и в 2014-м], и они это знают".

"Так что краткий ответ – "нет". Никакой ренормализации, и Великобритания очень четко это понимает", – подчеркнул премьер страны.

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На вопрос ведущего о польском премьере Моравецком, который заявил, что Путин "хуже Сталина и Гитлера", и согласен ли Джонсон с этим, последний сказал: "Оставляя в стороне историческую полемику и параллели, вы просто должны увидеть, что он делает в Украине. Это акт абсолютно варварской агрессии против страны, которая буквально ничего не сделала, чтобы "обидеть" его, ничего плохого: люди просто пытались жить спокойно".

"Его [Путина] нужно остановить, и именно это Великобритания и пытается сделать, давая украинцам всю возможную военную поддержку для самозащиты. И мы продолжим это делать", – заверил глава правительства страны.

  • Великобритания окажет военную помощь и Финляндии, и Швеции в случае нападения России, заверил партнеров Джонсон.
Евгений Пилипенко
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