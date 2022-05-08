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Великобритания передаст Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 03:15
Великобритания передаст Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов – Reuters - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)

Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в виде военной поддержки и помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

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Как отмечается, Лондон взял на себя такое обязательство накануне видеозвонка лидеров Большой семерки с президентом Владимиром Зеленским.

Новый военный пакет 1,3 млрд фунтов (около $1,6 млрд) почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании по расходам для Украины.

По информации британского правительства, это самый высокий уровень расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.

"Жестокое нападение Путина не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе", – заявил премьер-министр Борис Джонсон, который на прошлой неделе стал первым западным лидером, выступившим перед украинским парламентом с начала полномасштабного вторжения России.

Дополнительные расходы для Украины будут поступать из резерва Великобритании, который правительство использует в случае чрезвычайных ситуаций.

Правительство также заявило, что в конце этого месяца Джонсон проведет встречу с ведущими оборонными компаниями, чтобы обсудить увеличение производства в ответ на возросший спрос, вызванный войной на Украине.

  • В воскресенье 8 мая состоится видеоконференция с участием руководителей стран Большой семерки и президента Зеленского.
  • В Белом доме заявили, что лидеры G7 намеренно решили созвониться и провести беседу накануне Дня победы в России.

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Наталия Медведева
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Великобритания военная помощь Борис Джонсон
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