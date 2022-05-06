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Президент Владимир Зеленский в воскресенье примет участие в видеосаммите G7 – BBC

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 14:44
Президент Владимир Зеленский в воскресенье примет участие в видеосаммите G7 – BBC - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)

В воскресенье 8 мая состоится видеоконференция с участием руководителей стран Большой семерки и президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило правительство Германии, пишет BBC.  

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В заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ было сказано, что видеовстреча приурочена к 8 мая – "исторической дате, которая знаменует окончание Второй мировой войны", и подчеркнуто, что с учетом войны в Украине "сплоченность G7 сейчас важнее, чем когда-либо".

Германия в этом году председательствует в Большой семерке.

27 апреля сообщалось, что Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки.

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский саммит G7
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