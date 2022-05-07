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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

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07.05.2022, 01:25
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере безопасности. В него войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование, сообщается на сайте Белого дома.

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"Мы отправляем вооружение и технику, санкционированные Конгрессом, непосредственно на передовую свободы в Украине", – заявил Байден.

Он заявил, что после этого пакета возможности его администрации для выделения помощи безопасности Украине почти исчерпались. Для отправки следующих партий техники и вооружения Конгресс должен будет согласовать запрос президента США.

"Для того чтобы Украина преуспела в этом новом этапе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжить демонстрировать наше единство и решительность в обеспечении бесперебойных поставок оружия и боеприпасов в Украину. Конгресс должен быстро согласовать запрос на финансирование, чтобы укрепить Украину на поле боя и за столом переговоров", – заявил Байден.

  • Президент США намерен подписать закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.
  • Он предоставляет президенту расширенные полномочия по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для защиты гражданского населения от российского военного вторжения и других целей.
  • Ожидается, что закон о ленд-лизе позволит значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
Андрей Водяный
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США военная помощь джо байден
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