9 мая Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом на борту президентского самолета заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Также в понедельник президент подпишет закон о ленд-лизе для защиты демократии Украины, закон о ленд-лизе на 2022 год", – сказала Псаки.

28 апреля Палата представителей США поддержала закон.

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия закона глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. "И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий", – убежден Ермак.

Вадим Ребрина

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