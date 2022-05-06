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Воскресный звонок G7 намеренно состоится накануне 9 мая в России – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 21:13
Воскресный звонок G7 намеренно состоится накануне 9 мая в России – Белый дом - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Лидеры G7 намеренно решили созвониться и провести беседу в воскресенье, 8 мая – накануне Дня победы в России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет CNN.

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"Я думаю, что ни для кого не должно быть упущено значение того, когда, по какому графику состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить как день, когда он побеждает Украину. Конечно, нет", – подчеркнула она.

Уточняется, что некоторые официальные лица США и Европы считают, что Путин 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию и развернуть масштабное наступление на территорию Украины.

По словам Псаки, разговор лидеров G7 в воскресенье – "это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению Путина, но и показать, что единство требует работы, усилий, крови, пота и слез иногда".

Отвечая на вопрос журналистов, Псаки заявила, что ей неизвестно, последует ли за воскресным звонком G7 очередной пакет санкций против России.

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Яна Катасонова
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