НАТО не видит у РФ возможностей агрессивно помешать вступлению Швеции и Финляндии в Альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не видит непосредственной военной угрозы со стороны России для Швеции и Финляндии, которые подали заявки на вступление в Альянс. Об этом он заявил на Копенгагенском саммите по демократии.

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"Мы не видим у России признаков того, что на данный момент у нее есть возможности или намерения действовать агрессивно в военном отношении против этих двух стран-претендентов", – сказал замгенсека НАТО.

Он подчеркнул, что в Альянсе наблюдают за РФ в этот период "с осторожностью и на опережение", но повторил, что "мы не видим реальных рисков с традиционной военной точки зрения" для Финляндии и Швеции.

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Он также выразил уверенность, что эти две страны вольются в Альянс, несмотря на нынешние возражения Турции.

"Мы уверены, что Швеция и Финляндия пополнят наши ряды. Да, у союзников есть опасения, и у Турции есть некоторые законные опасения, когда речь идет о террористах", – сказал Джоанэ.

Ранее посол Украины в Анкаре объяснил позицию Турции по финнам и шведам, привел аналогию с боевиками Донбасса.

Глава МИД Кулеба поделился ожиданиями от саммита НАТО в Мадриде для Украины: "Ждем разве что чуда".

Глава объединенного комитета начальников штабов армии США Милли считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сулит проблемы России в военном плане.

Япония и НАТО также расширяют военное сотрудничество.

Евгений Пилипенко

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