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Посол объяснил позицию Турции по финнам и шведам, привел аналогию с боевиками Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 13:06
Посол объяснил позицию Турции по финнам и шведам, привел аналогию с боевиками Донбасса - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Требования Турции к властям Швеции и Финляндии для преодоления турецкого вето на вступление этих стран в НАТО "не возникли ниоткуда, а сформировались на основе действий некоторых западных стран по отношению к Турции", но в итоге эти разногласия будут преодолены. Об этом Укринформу рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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В Анкаре возмущены наличием в этих двух странах представительств и сайтов запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и фетхуллахистов (FETO), требуют разобраться с этим, прежде чем подаваться в Альянс.

По словам посла, в Анкаре считают, что Турцию долгое время пытались "отодвинуть в сторону", в частности из-за введения санкций и ограничений, и антизападные настроения в турецком обществе можно понять.

"Давайте поставим себя на место Турции. Как бы мы реагировали, если бы на территории той или иной страны действовали так называемые представительства псевдообразований ЛНР/ДНР или были официально представлены откровенные коллаборанты?" – спросил Боднар.

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Он привел в пример отмену выступления в Турции артистки-коллаборантки Лисицы: "Мы реагируем и будем действовать так и дальше. Турция делает то же самое".

Боднар отметил, что "все зависит от того, как на это (ситуацию с условиями Турции. — Прим. ред.) смотреть". Он объяснил, что Турция не против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, – просто она "отстаивает свои интересы с учетом безопасности".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на сегодняшней пресс-конференции с коллегой из страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым повторил, что единственной причиной вето Турции "является позиция по проблеме терроризма [РПК], другой причины нет".

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Евгений Пилипенко
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Василий Боднар нато сепаратизм Турция Финляндия швеция курды
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