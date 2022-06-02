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ООН согласилась изменить международное название Турции

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 13:59
ООН согласилась изменить международное название Турции - Фото
Фото: ЕРА

В Организации Объединенных Наций удовлетворили официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках: теперь корректный вариант – Türkiye (либо Turkiye). Об этом со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика пишет турецкое госагентство Anadolu.

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Представитель ООН сообщил, что новое международное название Турции вступит в силу с момента получения его письма официальной Анкарой.

Таким образом, название Turkiye ("Тюркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах. Ранее использовались различные этнонимы – Turkey, Turkei, Turquie и прочие варианты.

Турецкие власти считают, что такое новшество "повысит престиж страны на международной арене".

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Евгений Пилипенко
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ООН Турция название
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