ООН согласилась изменить международное название Турции
В Организации Объединенных Наций удовлетворили официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках: теперь корректный вариант – Türkiye (либо Turkiye). Об этом со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика пишет турецкое госагентство Anadolu.
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Представитель ООН сообщил, что новое международное название Турции вступит в силу с момента получения его письма официальной Анкарой.
Таким образом, название Turkiye ("Тюркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах. Ранее использовались различные этнонимы – Turkey, Turkei, Turquie и прочие варианты.
Турецкие власти считают, что такое новшество "повысит престиж страны на международной арене".
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