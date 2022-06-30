Осмысленных дипломатических инициатив Путина мы не видим. Для танго нужны двое – Блинкен
США не видят никаких "осмысленных" попыток со стороны руководства страны-оккупанта РФ вести переговоры о прекращении российской полномасштабной войны против Украины. Об этом во время панельной дискуссии на полях саммита НАТО в Мадриде сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
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По его словам, "если использовать очень избитое выражение, то для танго нужны двое". "И мы не видим со стороны Владимира Путина заинтересованности в каких-либо осмысленных дипломатических инициативах", – отметил он.
Блинкен повторил то, что постоянно повторяют союзники: "очень важно", чтобы украинцы самостоятельно определили условия любых возможных переговоров с Москвой.
Он добавил, что роль США и союзников в этом процессе – "убедиться, что в их руках есть средства, чтобы продолжать отражать российскую агрессию, а когда стол переговоров все-таки возникнет (а в какой-то момент это произойдет), чтобы у них была сильная позиция".
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Глава Госдепа вновь напомнил, что причина войны – не в том, что рассказывал Путин "о какой-то угрозе от НАТО" или что Украина "представляет угрозу для России".
"Ничего такого никогда не было, и ясно, что никогда не будет. Речь идет об убеждении Путина в том, что Украина недостойна быть суверенной, независимой страной. И до тех пор, пока он не откажется от этой зацикленности на попытках положить конец суверенитету и независимости Украины, добиться чего-либо [на переговорах] будет сложно", – подытожил Блинкен.
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