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Кулеба и Трасс: Мы должны игнорировать капитулянтов, которые предлагают предать Украину

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 16:28
Кулеба и Трасс: Мы должны игнорировать капитулянтов, которые предлагают предать Украину - Фото
Кулеба и Трасс (Фото - Twitter Кулебы)

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс призвали игнорировать "капитулянтов, которые предлагают предать Украину". Об этом сказано в их общей колонке для The Telegraph, текст которой опубликован на сайте украинского ведомства.

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"Чтобы обрести мир и защитить наш образ жизни, Украина и свободный мир должны оставаться сильными. Мы должны игнорировать капитулянтов, которые настаивают, что все, мол, начинают уставать, и предлагают предать Украину, чтобы быстро покончить с этим безжалостным ужасом", – сказано в заявлении глав МИД.

В колонке министров сказано, что "у украинского народа нет такой роскоши как чувствовать себя уставшим", и у остального свободного мира ее тоже нет на фоне все большего количества военных преступлений РФ, угроз казнить британских военнопленных и превращения глобального голода в оружие РФ.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы во время саммитов на этой неделе Группа семи и НАТО продемонстрировали, что их приверженность защите Украины никогда не станет слабее стремления Путина ее захватить. На практике это означает увеличение и ускорение поставок тяжелого оружия, ужесточение санкций против всех тех, кто содействует войне Путина, и полную остановку импорта российских энергоносителей", – сказано в колонке.

Главы МИД заявили, что Путин четко дал понять, что его амбиции не ограничиваются Украиной, и он пойдет дальше, посягая на другие суверенные страны – особенно те, которые, по его ошибочному мнению, являются частью России.

"Никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия не отступит от Украины и не останется ослабленной и неспособной повторить подобную агрессию", – заявили Трасс и Кулеба.

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Оксана Житнюк
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Лиз Трасс дмитрий кулеба капитуляция переговоры владимир путин
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