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Блинкен заявил, что КНР поддержала войну РФ против Украины, и это должно вызывать тревогу

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 19:34
Блинкен заявил, что КНР поддержала войну РФ против Украины, и это должно вызывать тревогу - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за, как он считает, поддержку российской войны против Украины заявив, что это "должно вызывать тревогу для всех, кто называет Индо-Тихоокеанский регион своим домом". Об этом он сказал в своей речи в Университете Джорджа Вашингтона, сообщает CNN.

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"Даже когда Россия явно мобилизовалась для вторжения в Украину, президент Си и президент Путин заявили, что дружба между их странами, цитирую, "безгранична", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США не стремятся к конфликту или новой холодной войне с Китаем.

"Наша задача – еще раз доказать, что демократия может решать насущные проблемы, создавать возможности, защищать человеческое достоинство, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и что все страны будут свободны выбирать свой собственный путь без принуждения", – говорится в заявлении Блинкена.

"Даже, несмотря на то, что война президента Путина продолжается, мы будем по-прежнему сосредоточены на самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку, который исходит от Китайской Народной Республики", – добавил он.

  • 5 мая в посольстве КНР в США заявили: "по проблеме Украины" Китай занимает "справедливую и объективную позицию, в которой нет ничего предосудительного".
  • 25 мая на украинском завтраке в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что его устраивает провозглашаемый нейтралитет Китая по вопросу войны России против Украины.

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Вадим Ребрина
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Китай владимир путин Энтони Блинкен
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