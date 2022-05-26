Блинкен заявил, что КНР поддержала войну РФ против Украины, и это должно вызывать тревогу

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за, как он считает, поддержку российской войны против Украины заявив, что это "должно вызывать тревогу для всех, кто называет Индо-Тихоокеанский регион своим домом". Об этом он сказал в своей речи в Университете Джорджа Вашингтона, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Даже когда Россия явно мобилизовалась для вторжения в Украину, президент Си и президент Путин заявили, что дружба между их странами, цитирую, "безгранична", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США не стремятся к конфликту или новой холодной войне с Китаем.

"Наша задача – еще раз доказать, что демократия может решать насущные проблемы, создавать возможности, защищать человеческое достоинство, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и что все страны будут свободны выбирать свой собственный путь без принуждения", – говорится в заявлении Блинкена.

"Даже, несмотря на то, что война президента Путина продолжается, мы будем по-прежнему сосредоточены на самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку, который исходит от Китайской Народной Республики", – добавил он.

5 мая в посольстве КНР в США заявили: "по проблеме Украины" Китай занимает "справедливую и объективную позицию, в которой нет ничего предосудительного".

25 мая на украинском завтраке в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что его устраивает провозглашаемый нейтралитет Китая по вопросу войны России против Украины.

Читайте также: Пока не слышали о готовности Китая к разговору о гарантиях безопасности Украины – Ермак

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.