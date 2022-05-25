Украину устраивает позиция Китая по войне с Россией, но хотелось бы большего – Зеленский

Президента Владимира Зеленского устраивает провозглашаемый нейтралитет Китая по вопросу войны России и Украины. Однако Киеву все же хотелось бы иметь приоритет в отношениях с Пекином, заявил глава государства на украинском завтраке в Давосе.

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Президент не уверен, что Китай будет подталкивать Россию к завершению войны. При этом он не видит шагов Китая ни против, ни в поддержку Украины.

"На сегодняшний момент я считаю, что Украину устраивает эта политика. Это лучше, чем помогать РФ в любом случае. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику. Так что нас устраивает этот статус-кво", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, Украине хотелось бы иметь приоритет в отношениях с Пекином в сравнении с Россией.

"Думаю, чего-то не хватает Китаю. Думаю, не хватает продолжения или других отношений с США. Я думаю, что тут США могут влиять на отношения с Китаем – и потом все это, конечно же, будет влиять и на отношения с Россией", – подытожил президент.

В этом же выступлении Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает: Украина на уступки России не пойдет. Он также раскритиковал Запад за отсутствие "уверенности" в себе.

В начале мая глава ОП Андрей Ермак сказал, что не видел готовности Китая к разговору о гарантиях безопасности Украины.

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Марк Сировой

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