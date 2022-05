Госсекретарь США назвал Лукашенко соучастником агрессии в Украине

Госсекретарь США Блинкен назвал беларуского диктатора Александра Лукашенко соучастником агрессии РФ против Украины

Об этом идет речь в посте Блинкена в Twitter, в котором госсекретарь США поздравляет с Днем солидарности с Беларусью.

"В этот День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, пренебрежением международными нормами и соучастием в войне России против Украины. Мы с беларуским народом сегодня и ежедневно", – пишет Блинкен.







On this Day of Solidarity with Belarus, we are mindful of the suffering caused by the Lukashenka regime’s crackdown on human rights, disregard for international norms, and complicity in Russia’s war against Ukraine. We stand with Belarusian people today and every day. https://t.co/qtmuAGmhgz