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Блинкен и Кулеба провели совместную пресс-конференцию в США. Вот самое важное

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 01:48
Блинкен и Кулеба провели совместную пресс-конференцию в США. Вот самое важное - Фото
Скриншот с видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Вашингтоне совместную пресс-конференцию, посвященную новой агрессии России против Украины и реакции на нее.

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Выступление Блинкена

Блинкен сказал, что Россия совершила новую агрессию против Украины, и теперь против нее будут введены новые быстрые санкции. Они будут расширяться в случае новой эскалации со стороны РФ, отметил Блинкен.

Также Блинкен сообщил, что США укрепляют восточный фланг НАТО, "чтобы поддержать союзников".

Он отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не имеет права на суверенитет противоречит международному праву и интересам миллионов украинцев.

Блинкен считает, что Путин хочет вторгнуться в Украину, чтобы "разрушить украинскую демократию, которая контрастирует с российской автократией". "Именно поэтому это самая большая угроза для европейской безопасности за последние десятки лет", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США напомнил, что вчера на заседании Совбеза ООН большинство стран осудили действия России.

Он отметил, что сейчас Путин нарушает ключевые международные документы, включая Будапештский меморандум. "Он разрушил больше 30 лет дипломатии, которая обеспечивала безопасность в Европе", – сказал Блинкен.

Он заявил, что отменил запланированную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, потому что РФ отбросила дипломатию и выбрала агрессию. 

Блинкен отметил, что сейчас США координируют с союзниками и партнерами свои действия, которые будут предприняты в дальнейшем.

"Путин хочет возродить империю или обеспечить нейтралитет стран, которые окружают Россию. Поэтому вопрос вступления Украины в НАТО — это просто отговорка. На самом деле речь идет о желании Путина контролировать Украину. Мы не принимаем такую позицию", – заявил госсекретарь.

На вопрос, что будут делать США, если Россия начнет артиллерийские и ракетные удары по Украине, Блинкен ответил, что "Россия столкнется с масштабными последствиями, которые будут включать мощные финансовые и экономические санкции, а также усиление НАТО и помощь Украине". 

Выступление Кулебы

Сейчас "непростые и ответственные времена для Украины и мира", сказал Кулеба. "Российская агрессия привела мир на грань катастрофы, самой большой со времен второй мировой войны", – отметил он.

"Вчера Путин признал две части Украины независимыми структурами. Украина никогда не признает такой абсурд, и его не признает мир", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что признанием "республик" Путин признал свою ответственность за войну в Украине.

"Президент Путин убил минские соглашения. Более широко — он напал на мировой порядок", – сказал Кулеба.

Украина уверена, что пришло время для санкций, заявил глава МИД. Он призвал "сильно ударить" по российской экономике.

Путина может остановить "наше единство и решительность", убежден Кулеба.

"Мы предлагаем программу, похожую на ленд-лиз во время второй мировой войны, для того, чтобы поддержать Украину", – сказал министр.

Он призвал страны мира действовать, а не только осуждать Россию.

Отвечая на вопрос журналиста, Кулеба сказал, что эвакуация жителей Мариуполя и Харькова не планируется. Он рассказал, что у Украины есть план А и план Б. Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем. План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит.

Кулеба считает, что стратегия "санкционных волн", которую реализуют США, может сработать. "Путин ни на секунду не должен думать, что это конец санкций и больше наказаний не будет. Это давление должно всегда наростать", – сказал Кулеба.

Вадим Ребрина
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