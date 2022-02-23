Эвакуацию Мариуполя и Харькова не планируем. Есть два плана: дипломатия или война – Кулеба
Украина не планирует эвакуацию Харькова и Мариуполя, вместо этого подготовлены два плана. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Украина эвакуировать Харьков и Мариуполь, Кулеба ответил: "Нет".
Он рассказал, что у Украины есть план А и план Б.
Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем.
План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит.
Во время своего выступления глава МИД сообщил, что они с Блинкеном договорились начать программу, подобную ленд-лизу, который действовал во время второй мировой войны.
- 21 января сенаторы США предложили законопроект соглашения о ленд-лизе, который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России.
- 21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оокупированных районов Донбасса.
- В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.
- 22 февраля Великобритания ввела первую часть санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха.
- Президент США Джо Байден заявил, что санкции ударят по российским элитам и членам их семей.
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