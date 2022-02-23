Эвакуацию Мариуполя и Харькова не планируем. Есть два плана: дипломатия или война – Кулеба

Украина не планирует эвакуацию Харькова и Мариуполя, вместо этого подготовлены два плана. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Украина эвакуировать Харьков и Мариуполь, Кулеба ответил: "Нет".

Он рассказал, что у Украины есть план А и план Б.

Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем.

План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит.

Во время своего выступления глава МИД сообщил, что они с Блинкеном договорились начать программу, подобную ленд-лизу, который действовал во время второй мировой войны.

СПРАВКА. Ленд-лиз – госпрограмма, по которой США поставляли союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

21 января сенаторы США предложили законопроект соглашения о ленд-лизе , который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России.

21 января сенаторы США предложили законопроект , который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России. 21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оокупированных районов Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оокупированных районов Донбасса. В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.

В тот же день Путин соответствующие указы. В них, в частности, содержится ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска. 22 февраля Великобритания ввела первую часть санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха.

22 февраля Великобритания санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха. Президент США Джо Байден заявил, что санкции ударят по российским элитам и членам их семей.

Читайте также: "Это начало вторжения России в Украину". Байден вводит первый транш санкций США против РФ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.