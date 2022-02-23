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Эвакуацию Мариуполя и Харькова не планируем. Есть два плана: дипломатия или война – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 00:24
Эвакуацию Мариуполя и Харькова не планируем. Есть два плана: дипломатия или война – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Украина не планирует эвакуацию Харькова и Мариуполя, вместо этого подготовлены два плана. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Украина эвакуировать Харьков и Мариуполь, Кулеба ответил: "Нет".

Он рассказал, что у Украины есть план А и план Б.

Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем.

План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит.

Во время своего выступления глава МИД сообщил, что они с Блинкеном договорились начать программу, подобную ленд-лизу, который действовал во время второй мировой войны.

СПРАВКА. Ленд-лиз – госпрограмма, по которой США поставляли союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.
  • 21 января сенаторы США предложили законопроект соглашения о ленд-лизе, который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России.
  • 21 февраля президент России Владимир Путин созвал заседание Совбез РФ, на котором все его члены поддержали признание "республиками" оокупированных районов Донбасса.
  • В тот же день Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска.
  • 22 февраля Великобритания ввела первую часть санкций против России за признание террористов. Под них попали пять банков и три приближенных к Путину олигарха.
  • Президент США Джо Байден заявил, что санкции ударят по российским элитам и членам их семей.

Читайте также: "Это начало вторжения России в Украину". Байден вводит первый транш санкций США против РФ

Наталия Медведева
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дмитрий кулеба Энтони Блинкен война эвакуация Харьков мариуполь
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