В США подготовили законопроект о ленд-лизе с Украиной: что это и чем нам поможет

Американские сенаторы предложили законопроект соглашения о ленд-лизе, который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России. Об этом сообщается на сайте сенатора от Техаса Джона Корнина.

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По словам политика, угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет недостаточно, чтобы сдержать вторжение президента России Владимира Путина. Корнин подчеркнул, что ленд-лиз уменьшит вероятность нападения России на Украину.

Законопроект предусматривает следующее:

– президент США получит полномочия предоставления военной техники, необходимой для защиты гражданского населения Украины;

– ускорение процедур доставки военной техники, переданной Украине в аренду или в лизинг;

– любая кибератака России на критическую инфраструктуру Украины будет классифицирована, как вооруженная агрессия.

Закон предлагается оставить в силе до тех пор, пока Россия не уберет войска от границ Украины до уровня "до марта 2021-го".

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"Этот закон позволил бы нам снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету", – сказал Корнин.

Как отметил сенатор, для принятия законопроекта необходимо большинство голосов в Сенате и подпись президента Джо Байдена.

Сенатор Шахин говорит, что законопроект "гарантирует, что бюрократические преграды не помешают администрации США действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты гражданского населения, если Путин решит вторгнуться".

"Кремль дорого заплатит за эскалацию этого кризиса", – подчеркнул он.

СПРАВКА. Ленд-лиз – госпрограмма, по которой США поставляли союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

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Яна Катасонова

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